العرب والغرب وصراع بين التقليد والتجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالرغم مما ردده الكثيرون من أن المسلمين قاموا بدور الناقل للحضارة الإغريقية إلى الحضارة العربية الحديثة، من خلال ما قاموا به من ترجمات ونقل وتحقيق تراثهم الفكري، فإن العكس هو الصحيح بمعنى أن الحضارة الغربية، استمدت ركائزها العلمية من الحضارة العربية والإسلامية، واستنبطت أفكارها من حضارات شرقية بابلية وسومرية، مع عدم نفي إسهام الحضارة الإغريقية عن طريق الكتب والآثار المترجمة وغيرها.

إن تلك الإسهامات - كما يرى د. محمد علي حوات في كتابه العرب وأمريكا من الشرق أوسطية إلى الشرق الأوسط الكبير - كان مشهوداً لها، غير أن ما جعل أوروبا تستيقظ من سبات عميق، دام أكثر من ألف عام، هو الدور الحضاري للعرب في الأندلس، والريادة الفكرية والمعرفية التي أضاءت لأوروبا طريق خروجها من النفق المظلم، الذي حفره الكهنوت المسيحي، وأحكم إغلاقه لمدة دامت نحو عشرة قرون من الزمن.

في ضوء هذه العلاقة بين العرب والغرب، والإفادة التي حققتها أوروبا من تراث العرب والمسلمين في الأندلس، يتولد السؤال: لماذا آل حال الأمة العربية والإسلامية إلى ما وصلت إليه من ضمور فكري وجمود معرفي وتخلف تنموي؟ الجواب يتراءى عبر الزمن في حلقات مترابطة معقودة بسلسلة متراكمة من الأحداث والمتغيرات الدولية منذ العصور الأولى للدولة الإسلامية حتى العصر الحديث، إذ تعرض العقل العربي لأزمة الأنا في التفكير والفهم من جهة، والاستبداد والقمع من جهة أخرى.