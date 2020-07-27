دليل ميشلان 1900 بـ26 ألف يورو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيع دليل ميشلان أحمر يعود لعام 1900 بسعر 26500 يورو، خلال مزاد لقطع مرتبطة بشركة صناعة الإطارات الفرنسية، ما شكّل ثمناً قياسياً في هذا المجال.

وبيع الدليل، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، في كليرمون فيران في وسط فرنسا، إلى طاهٍ فرنسي صاحب نجوم. ويعود السعر القياسي السابق إلى عام 2015 وبلغ 22 ألفاً.

ففي عام 1900، وزعت الدليل الأحمر الصغير مجاناً بنحو 35 ألف نسخة ماركة «بيبندوم» بهدف «التشجيع على الرحلات بالسيارة من مدينة إلى أخرى وتسهيلها»، وفق بيار جابريال جونزاليس، منظم المؤتمر الدولي لجامعي قطع ميشلان.

وكان الدليل يعطي «عناوين في كل مدينة بالتسلسل الأبجدي لفنادق، ومصلحي سيارات، ومتاجر بيع الوقود».

وبات الدليل يباع في عام 1920 عندما توقفت «ميشلان» عن تضمينه إعلانات وبدأت تقدم توصيات بشأن مطاعم.

وقال جونزاليس «يعرض الطهاة اليوم الدليل الذي ورد اسمهم فيه عند مدخل مطاعمهم، وتدريجاً راح عدد منهم يسعى إلى امتلاك المجموعة كاملة».