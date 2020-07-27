هاري شعر بالإهانة من نصيحة وليام بشأن ميجان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر كتاب جديد أن الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، شعر بإهانة عندما نصحه شقيقه الأمير وليام بقضاء «الوقت الذي تحتاجه للتعرف على هذه الفتاة» عندما كان يواعد ميجان ماركل واعتبر النصيحة «تعالياً» من شقيقه.

ونأى هاري وزوجته ميجان بنفسيهما عن الكتاب الذي يحمل عنوان «فايندينج فريدوم»، أي «البحث عن الحرية»، نافيين مقابلتهما بشأن كتابة السيرة التي تنشرها صحيفتا «التايمز» و«صنداي تايمز» على أجزاء ولم يقدما أي مساهمات فيها. وقالت «صحيفة صنداي تايمز»: إن الكتاب يوثق، نقلاً عن مصادر، الوقت الذي كان فيه هاري وميجان يتواعدان بينما كان وليام يريد التأكد من أن نوايا الممثلة الأمريكية سليمة.

ووفقاً لمصادر استشهد بها الكتاب قال وليام لهاري «لا تشعر أنك بحاجة إلى التسرع في ذلك. خذ الوقت الذي تحتاجه للتعرف على هذه الفتاة».

وذكرت «صنداي تايمز» أن هاري استشف نبرة متعالية في الكلمتين الأخيرتين وأنه كانه يشعر بأنه لم يعد بحاجة إلى من يعتني به.

ويعيش الزوجان وابنهما آرتشي الآن في لوس أنجلوس بعد أن تخليا عن أدوارهما الملكية في مارس/ آذار. وفي يناير /كانون الثاني، أعلنا عن خطط لبدء حياة أكثر استقلالية.

وتزوج هاري وميجان في مايو/ أيار 2018 في حفل زفاف رأى البعض أنه أضفى على الملكية البريطانية بريق «هوليوود» وملامح الحداثة مما جعلهما أحد أشهر الأزواج في العالم.