إسرائيل تنشر بطاريات مدافع ومنظومات للدفاع الجوي على حدودها مع لبنان

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وقالت هيئة البث الإسرئيلية إن "حالة من التأهب تخيمم على الحدود الشمالية لإسرائيل، تحسبا لرد من حزب الله على مقتل علي كامل محسن، أحد عناصر الحزب في سوريا، في قصف إسرائيلي في 20 يوليو/ تموز الجاري".

وسقطت أمس في الأراضي اللبنانية طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال نشاط عملياتي على الحدود، ولم يتضح بعد ما إذا أسقطت الطيارة بنيران معادية أم أنها تحطمت بسبب خلل تقني.

ورجحت مصادر عسكرية، أن تكون "منظمة حزب الله قد أكملت الاستعدادات لتنفيذ هجوم على جنود إسرائيليين في الحدود الشمالية إلا أنها تراجعت عن نيتها"، فيما ذكرت صحيفة معاريف أن أحد "السيناريوهات المحتملة هو إطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع صوب جنود من جيش الدفاع واستهدافهم بنيران قناصة قرب الحدود".

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لبنان وسوريا من أنهما يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء قد ينطلق من أراضيهما وأن إسرائيل ستجبي منهما الثمن إذا ما حصل ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته أن وجهة إسرائيل ليست للتصعيد.