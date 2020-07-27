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وأضاف العبودي أن "أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة بدأت تقل تدريجيا، وذلك بسبب التزام المواطنين بتوصيات خلية الأزمة".
وأشار العبودي إلى أن "بعض مستشفيات الرصافة لديها أسرة شاغرة تتراوح بين 60 و70 سريرا، حيث أن طاقتها الاستيعابية ارتفعت بعد افتتاح الكثير من الأماكن والمستشفيات لحجر ومعالجة مرضى كورونا".
وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة فرض حظر التجوال الشامل اعتبارا من 30 من الشهر الجاري حتى 9 من الشهر المقبل.
وأكدت وزارة الصحة والبيئة، تكفلها بمعالجة المصابين بفيروس كورونا من المحجورين في منازلهم مجانا.
وفي وقت سابق، أكد مواطنون عراقيون ضرورة التعايش مع وباء كورونا وإعادة الحياة الطبيعية رغم المخاوف من انتقال العدوى من الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية.
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19"، على نطاق واسع، واتخذت الحكومة، في وقت سابق، حزمة إجراءات لمواجهة الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى عراقي يؤكد إمكانية التعايش مع كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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