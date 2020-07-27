رام الله - سبوتنيك. وخط المستوطنون شعارات عنصرية على جدرانه فضلا عن إحراقهم مرافق المسجد.
من جانبه قال رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل لوكالة "سبوتنيك": "أقدم المستوطنون فجر اليوم، على اقتحام مدينة البيرة وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بملاحقة الفلسطينيين وإحراق دور العبادة وأضرموا النيران في مرافق المسجد".
وأضاف إسماعيل:"أفاق أهالي البيرة على ألسنة اللهب المتصاعدة من المسجد وهبوا لإطفاء الحريق وقد كان انسحب المستوطنون الذين تسللوا من المستوطنة المقامة على أراضي البيرة".
يشار إلى أن المستوطنون أقدموا على إحراق عدد من المساجد في شمال الضفة الغربية لاسيما في بلدة دوما قبل أعوام إضافة لإحراق مسجد قرية المغيير شرق رام الله.
يذكر أن المجموعات المعروفة باسم تدفيع الثمن تنشط في إحراق المساجد ومهاجمة البيوت وخط الشعارات العنصرية على المركبات وإعطاب مركباتها، وتقوم هذه المجموعات بترك توقيعها وبصمتها على أي فعل أو اعتداء تقوم به.
كانت هذه تفاصيل خبر إضرام النار في مسجد "البر والإحسان" قرب رام الله... فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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