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الصحة اللبنانية توصى بإغلاق البلاد بالكامل عدا المطار لاحتواء تفشى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت وزارة الصحة اللبنانية بإغلاق كُلى للبلاد لمدة أسبوعين، باستثناء حركة الملاحة الجوية عبر مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا فى لبنان.

وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن -في تصريح له في ختام اجتماع عقد اليوم الاثنين لتقييم الوضع الوبائي في البلاد- ضرورة التشدد الصارم في اتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم رفع جاهزية مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي الرئيسي للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا) وكافة المستشفيات في عموم لبنان للتعامل مع تفاقم حالات الإصابة بالوباء.

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ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أعلنت معه الدولة رفع مستوى التدابير والتشدد بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء.

 

 

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