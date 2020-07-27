شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: مسبار الأمل يتيح التوصل لمعلومات هى الأولى من نوعها حول المريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن "مسبار الأمل" يتيح التوصل إلى معلومات هى الأولى من نوعها حول المريخ وإتاحتها للمجتمع العلمى للبناء عليها، مشيرة إلى أن إطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ حظى بمتابعة فاقت 1.5 مليار إنسان في العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان (الأمل رسالتنا) - أن المسبار هو أمل العرب بتأكيد قدرتهم على الدخول إلى عالم صناعة الفضاء، ووجود الكفاءات بين الشباب العربي المبدع الذي وفرت له الإمارات تقنيات علمية، وفسحت له المجال لاستثمار طاقاته عبر مبادرات عديدة طالت مختلف المجالات، وشكلت إلهاما لشريحة واسعة منه في عالمنا العربي.
وأضافت أن المسبار هو أمل الوطن في إعداد كوادر بشرية وطنية ضمن برنامج شامل لاستكشاف الفضاء، وتحقيق الريادة في المنطقة والعالم في هذا المجال، وفق استراتيجية واضحة المعالم، وخطى تستشرف المستقبل، وتستثمر في العلم والإنسان، وتصقل إمكانات شباب الإمارات الذين أثبتوا للعالم استعدادهم لرحلة الإنجاز للخمسين عاما المقبلة.
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