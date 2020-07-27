شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية على السعودية وحار فى البحرين وغائم بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم الإثنين، طقسا متباينا، حيث تشهد السعودية هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، بينما الطقس فى البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا ورطباً ويكون غائماً جزئياً احياناً، أما فى الإمارات يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً مع فرصة تكون السحب الركامية

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتى القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس المتوقع اليوم الاثنين فى مملكة البحرين، سيكون حارا ورطباً ويكون غائماً جزئياً احياناً.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 15إلى 10عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.

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ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 35%.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم اللإثنين، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصاحبها سقوط الأمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

و أوضح المركز - فى بيانه اليومي- الريـاح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً، والموج فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 18:27 و المد الثانى عند 06:03 و الجزر الأول عند الساعة 11:21 و الجزر الثانى عند الساعة 00:29..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:27 و المد الثانى عند الساعة 03:52 و الجزر الاول عند الساعة 08:04 و الجزر الثانى عند الساعة 21:29.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 42 32 75 30 دبى 41 32 70 35 الشارقة 41 32 65 35 عجمان 41 31 75 35 أم القيوين 41 30 80 35 رأس الخيمة 40 32 75 45 الفجيرة 38 30 80 40 العين 42 30 65 20 ليوا 45 32 75 20 الرويس 42 32 75 25 السلع 42 33 70 35 دلما 39 33 75 40 طنب الكبرى 38 32 80 40 طنب الصغرى 38 32 80 40 أبو موسى 38 33 80 40 -مل-