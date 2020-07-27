اليمن.. إجلاء 18 ألفا من العالقين بالخارج جراء كورونا

محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، إجلاء نحو 18 ألفا من مواطنيها العالقين في عدة دول، جراء تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك عقب انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية، مساء الأحد، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وأعلنت اللجنة، التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، إجلاء 17 ألفا و627 يمنيا على متن 114 رحلة جوية و8 رحلات بحرية.

وتابعت أن عمليات إجلاء اليمنيين كانت من عدة دول أبرزها، مصر، والهند، والأردن، وجيبوتي، والإمارات، وماليزيا، والسودان، والسعودية".

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وأشارت اللجنة إلى ترتيب إجلاء عدد من اليمنيين في الهند على متن رحلة طيران الأربعاء المقبل، وكذلك رحلة بحرية من جيبوتي الخميس، وفق المصدر ذاته.

ومنذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، تجلي الحكومة اليمنية مواطنيها العالقين في عدة دول بالعالم، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وحتى مساء الأحد، سجل اليمن 1681 إصابة بفيروس كورونا، بينها 479 وفاة، و797 حالة تعاف.



ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

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