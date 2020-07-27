تونس.. "النهضة" تطالب بتشكيل حكومة "وحدة وطنية سياسية"

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

طالبت حركة النهضة التونسية الاثنين، رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة "وحدة وطنية سياسية"، متمنية له النجاح.

جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به للأناضول مصدر مطلع بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة (إسلامية 54 نائبا/217 ) في أعقاب اجتماع للمكتب استمر حتى ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه إن "الحركة تتمنى النجاح للمشيشي في مهمته".

وأضاف أن الحركة تريد تشكيل "حكومة وحدة وطنية سياسية" تستجيب لتطلعات التونسيين.

Advertisements

وحتى الساعة 7:30 تغ، لم يصدر عن النهضة التي هي أكبر كتلة بالبرلمان، بيان رسمي يوضح موقفها من تكليف المشيشي.

والسبت، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تكليف المشيشي، بتشكيل حكومة، خلال مدّة لا تتجاوز الشهر، وفق البند 89 من الدستور، انطلاقا من الأحد، خلفا لحكومة تصريف الأعمال الحالية المستقيلة، برئاسة إلياس الفخفاخ.

وتباينت مواقف الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية في تونس من قرار سعيّد تكليف المشيشي بين صمت مؤقت وترحيب ومساندة وعدم اعتراض ولا تحفظ، إضافة إلى غضب.

وأغضب هذا التكليف الرئاسي ائتلافات، لأن المشيشي لم يكن ضمن المقترحات التي تقدّمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.