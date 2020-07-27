مستوطنون يهود يحرقون مرافق مسجد بالضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أضرم مستوطنون يهود، الإثنين، النار في مرافق مسجد بالضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية.

وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن مجموعة من المستوطنين أضرموا النار في مرافق مسجد "البر" بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأشار الشهود أن النار آتت على مرافق بالمسجد بما فيها المتوضأ.

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وخطّ المستوطنون شعارات باللغة العبرية، على جدار المسجد.

بدورها نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية محاولة إحراق المسجد.

وقال حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "هذا الفعل الإجرامي والعنصري تتحمل مسؤوليته كافة، حكومة الاحتلال التي تعمل حثيثاً على دعم هذه الفئات الإرهابية".

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة "بكف أيدي هذه الفئة المجرمة عن التعرض لمقدسات المسلمين ومشاعرهم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.