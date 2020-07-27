مقاتلات تركية تحيّد عنصرين من "بي كا كا" شمال العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية بغارة جوية شمال العراق.

وأفادت الوزارة في بيان أن مقاتلاتها نفذت عملية جوية في منطقة متينا شمالي العراق، بالتنسيق بين القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات.

وأكدت أن العملية أسفرت عن تحييد عنصرين من المنظمة الانفصالية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيشالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.