الجوازات تعلن عن اكتمال تمديد تأشيرات الزيارة آلياً

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أعلنت المديرية العامة للجوازات عن اكتمال تمديد صلاحية مدة “تأشيرات الزيارة” آليًا للوافدين المتواجدين داخل المملكة التي انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.
وأوضحت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ( كوفيد – 19 ) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين “بإذن الله” وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية.
وأشارت الجوازات عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إلى أن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة ، جاء بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ولمدة 3 اشهر دون مقابل
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