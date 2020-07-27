إيداع أول راتب للمعلمين والمعلمات على لائحة الوظائف الجديدة

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يستقبل المعلمون والمعلمات، اليوم الاثنين، أول راتب على اللائحة الجديدة التي أقرتها وطبقتها وزارة التعليم في بداية الشهر الماضي .
ومن المقرر أن تبلغ الزيادة في راتب المعلم الممارس في المستوى 2 والدرجة 6 حوالي 455.90 ريال وهي أعلى زيادة في الراتب.
وتليها مباشرة زيادة راتب معلمي المستوى 2 الدرجة 6 والتي تصل إلى 455 ريالًا، ويأتي ذلك حسب سلم الرواتب الجديد.
وتستهدف لائحة الوظائف التعليمية تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة وتعزيز كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم وتوفير بيئة تعليمية تنافسية.
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