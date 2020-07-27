مصر تكشف موعد الوصول إلى مستوى "صفر إصابات" بفيروس "كورونا"

وقال حسني، في حديث مع تلفزيون اليوم السابع"، إن "مصر خلال منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل ستسجل صفر حالات خطيرة للفيروس"، مشيرا إلى أن "عدد الإصابات تراجع كثيرا للتو، والحالات المصابة حالتها تكون ضعيفة أو متوسطة".
وأضاف: "فيروس كورونا لم ينته، لكن نتوقع أن مصر لن تسجل حالات خطيرة بحلول منتصف سبتمبر المقبل"، مشيرا إلى "تصريحات أدلى بها منذ شهرين تقريبا، أكد فيها أن ذروة الفيروس ستكون في شهر يونيو، وأنه بحلول منتصف يوليو ستقل الأعداد.
وتابع المسؤول الصحي أن "المنظومة الصحية في مصر حققت نجاحا كبيرا في مواجهة أزمة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "بروتوكول العلاج المصري هو الأنجح على مستوى العالم في السيطرة على الفيروس".
وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن "اعتماد بلازما دم المتعافين لعلاج المرضى أثبت نجاحه"، مضيفا أنه ليست كل حالات الإصابة بفيروس كورونا تستدعي هذا العلاج، وهناك حالات معينة هي التي تأخذ البلازما، وهي مرحلة ما قبل أجهزة التنفس الصناعي".
وسجلت في مصر حتى مساء أمس الأحد 92062 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 4606 وفيات و33831 شفاء، وشهدت الأيام الأخيرة تراجعا لافتا للحالات اليومية وسط تسارع ارتفاع أعداد المتعافين.
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