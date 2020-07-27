شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية السلامة المرورية: كورونا ساهم فى تراجع حوادث السير عالمياً بعكس الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر، ان حالة الاختناق المرورى التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة تدعو إلى الاستغراب والكثير من التساؤلات، لعدم عودة الحياة بشكل كامل والإجراءات التى تتخذها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا.

و وفقا لما نشر على موقع جريدة "الأنباء" الكويتية، أوضح المطر، فى تصريح صحافى، أن وباء كورونا أحدث شللا فى حركة المرور عبر العالم، بعدما اضطرت دول كثيرة إلى فرض قيود صارمة على التنقل والأنشطة غير الضرورية، إلا أن الكويت عكس ذلك نتيجة الازدحام الشديد الذى تشهده بشكل يومي، ورغم تراجع عدد حوادث السير المسجلة فى عديد من دول العالم إلا أن الكويت تشهد حوادث مرورية يومية واغلبها أدت إلى الوفاة وآخرها حادث شارع الغوص.

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وأكد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية، أن وباء كورونا ليس الأسوأ مقارنة بحوادث السير التى تقتل سنويا أكثر من 1.38 مليون، وأكثر من 50 مليون إصابة سنوية بعضها تسبب العجز، مشددا فى الوقت ذاته الى عدم التنقل إلا لقضاء أمور ضرورية مثل الذهاب إلى العمل أو قصد المتاجر والصيدليات للضرورة فقط.