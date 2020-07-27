شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستمر الدعم حال خروج المستفيد من نظام «ساند»؟.. «التأمينات» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الدعم يستمر حتى ولو خرج الشخص المدعوم من نظام “ساند”. وأكدت التأمينات في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أنه في حال كان لدى المنشأة طلب دعم نشط سوف يستمر الدعم للمشتركين، وذلك وفق شروط وأحكام تمديد الدعم، ولا يتطلب التقديم مرة أخرى للمشتركين للذين سبق لهم التقديم.

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