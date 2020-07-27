شكرا لقرائتكم خبر عن الأضخم على مر التاريخ.. مدير «التوسعة الثالثة» للحرم المكي يكشف تفاصيلها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير عام التوسعة الثالثة للحرم المكي الشريف المهندس فارس المطرفي، عن الانتهاء قريباً من أعمال التوسعة، مؤكداً أن العمل يسير على قدم وساق.

وأضاف في لقاء مع قناة “الإخبارية” أن التوسعة الثالثة الأضخم على مر التاريخ كونها تُجرى على مساحة 1.24 مليون متر مربع، كما أنها تتسع لأكثر مليون حاج.

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وأضاف أنها تحتوي على أحدث التقنيات الصوتية، والكثير من كاميرات المراقبة يبلغ عددها 6600 كاميرا مراقبة و 44 بث تلفزيوني، إلى جانب ذلك تتضمن التوسعة عدة أنفاق منها نفقين من التوسعة إلى جرول والحجون بطول 1000 متر وبعرض 16 متر، ويحتوى النفق على مسار خاص لسيارات الطوارئ.

وأشار إلى وجود نفق الخدمات بطول 1150 متر، وبعرض 16 متر ، كما تحتوى التوسعة على المشربات (ماء زمزم)، ودورات المياه وأسقف متحركة وأكبر باب وهو باب الملك عبدالله المقابل للكعبة المشرفة.