شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من متحدث «البنوك» للمستفيدين من «ساند» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: زف المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ، بشرى سارة للمستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”. وقال “حافظ”: إن مؤسسة النقد العربي “ساما” وجهت البنوك في وقت سابق بتأجيل أقساط التمويل للمستفيدين الذين شملهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” بسبب الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا- وفقاً لـ” الرياض”-. Advertisements وأضاف: كما وجهت المؤسسة بالتمديد ليشمل ذلك جميع من سبق إضافتهم إلى ساند إضافة الى قوائم جديدة. وأكد في رده على وجود حالات تم استقطاع الأقساط من رواتبهم، “أن ما قد يحصل ببعض الحالات من استقطاعات غير مقصودة وتكون خارجة عن الإرادة، وسرعان ما يتم تداركها وتصحيحها بإعادة ما تم استقطاعه وهذا ما تعمل عليه البنوك فعلياً لعدد من الحالات التي حدث معها ذلك”.

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