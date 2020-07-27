شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة ٥٠ شابًا.. مشروع «شباب حيوي 2» يختتم فعالياته النوعية «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اختتممشروع “شباب حيوي 2” فعالياته ونشاطاته التدريبية والإثرائيةالموجهة للشباب (عن بعد).

ففي لفتة مجتمعية رائدة، ومسئولية واعية تجاه فئة الشباب قامت مؤسسة شباب حيوي بتنظيم مشروع شبابي مدته (30 يوماً) هدفه تمكين الشباب من قيادة ذواتهم، وتحقيق الجودة الشخصية فيحياتهم من خلال معرفة نقاط قوتهم وخدمة مجتمعهم والتخطيط لمستقبلهم، والتفاعل مع محاور وأهداف رؤية المملكة 2030م.

وحول هذا المشروع قال المشرف العام على المؤسسة الأستاذ عبدالرحمن العمري:”إن العمل مع الشباب هو جوهر عمل المؤسسة ومجالها، وتجد من أجل ذلك رعاية عزيزة من مؤسسة الراجحي الإنسانية التي كانت الداعم الأول له عندما بدأ مشروعاً قبل أن يتحول إلى مؤسسة متخصصة في العمل الشبابي.

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ويأتي مشروع ” شباب حيوي 2 ” المنعقد في العالم الافتراضيليؤكد أن الأزمات تصنع التحديات والنجاحات، وأن شباب بلادنا قادرون بحول الله على قيادة الأزمة الحالية وتوظيفها لمصلحتهم، وأقيمالمشروعبمشاركة(50) شابًا من مختلف مناطق المملكة تم استقطابهم بعناية لما يملكونه منامتياز وتفوق وقدرة على تحقيق أهداف المشروع”.

ويشتمل المشروع على مسارات متعددة مثل: مسار التخصص الحياتي، مسار صناعة المبادرات، مسار الحضور الشخصي (الكاريزما)، مسار مهارات المستقبل، وتتضمن هذه المسارات تقديم دورات تدريبية ولقاءات معرفية، وحلقات نقاش ومباريات حوارية وجلسات توجيه شخصي (كوتشنج)، ومقاييس لمعرفة أبعاد ونقاط تركيز الشخصيات الشابة وإرشادها.

وقد سعدالقائمون على المشروعورعاته (الراجحي الإنسانية و عبدالعزيزالجميحالخيرية) وشركاء نجاحه بتحققالأهداف التي قام من أجلها هذا العمل الشبابي النوعي، ويتطلعون إلى المزيد من الأعمال والمبادرات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع بما يخدم شباب المملكة.