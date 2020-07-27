تعرف على موعد طرح "آيفون 12"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف تسريب لموقع أمريكي عن أن شركة أبل الأمريكية تعتزم طرح "آيفون 12" في سبتمبر/أيلول المقبل ضمن منتجات أخرى.



ونقل موقع "أبل إنسايدر" (appleinsider) عن المسرب المعروف في عالم التكنولوجيا "iHacktu"، أن الشركة ستعلن عن تشكيلة "آيفون 12" الجديدة، بالإضافة إلى طرازات جديدة من ساعة أبل، و"آيباد"، في حدث على الإنترنت يوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول.

كما ستكشف الشركة الأمريكية النقاب عن نسخة من الشاحن اللاسلكي "إير باور" AirPower في الحدث الرئيسي.

وعلى الرغم من إلغاء الإصدار الأول من "إير باور"، كانت هناك شائعات بأن الشركة تطور نسخة محسنة من الإصدار.

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وأشار إلى أنه كما فعلت "أبل" في السنوات الماضية، ستعقد الشركة أيضا حدثا خاصا لطرح جهاز "آيباد برو" (iPad Pro) في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وربما يكون فكرة رئيسية افتراضية.

وذكر الموقع أن "أبل" ستطلق 4 نماذج جديدة كجزء من تشكيلة "آيفون 12"، تشمل "آيفون 12" أقل سعرا بحجم 4.5 بوصة، و"آيفون 12 بلس" بحجم 6.1 بوصة، و"آيفون 12 برو" بحجم 6.1 بوصة، و"آيفون 12 برو ماكس" بحجم 6.8 بوصة.

وأوضح المسرب أن النماذج الأربعة مزودة بشاشات "أوليد" (OLED)، وتعمل بشبكات تقنية الجيل الخامس 5Gالتي تتوفر لأول مرة في هواتف آيفون.

وتتضمن النماذج الأربعة كاميرات مزدوجة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، كما تتميز نسخة "آيفون 12 برو" بكاميرا ثلاثية العدسة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت.

وإلى جانب الجيل الجديد من iPad Pro، يقول التقرير المسرب إن أبل ستطلق أول طرازات "أبل سيليكون ماك" Apple Silicon Mac خلال الحدث، بما في ذلك" ماك بوك" (MacBook)، و"ماك بوك برو" (MacBook Pro) مقاس 13 بوصة.

ومن المثير للاهتمام، وفقا للمسرب أن شركة "أبل" ربما تعلن حتى عن جهاز الواقع المعزز "أبل جلاس" (Apple Glass) في هذا الحدث.