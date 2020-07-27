وفي التفاصيل، وخلال قيام أحد المواطنين على متن سيارة بيك أب بتوصيل عدد من الرعيان لديه إلى قطيع الماشية، قامت دورية إسبانية تابعة لقوات الطوارئ الدولية عند عودته بمحاولة إجباره على التوقف ومنعه من التقدم.
لكن السائق لم يكترث لهم، فقام أحد العناصر بإطلاق الرصاص فوقه في الهواء وأكمل بعدها سائق البيك أب طريقه.
ويعد هذا الحادث هو الأول من نوعه في الجنوب اللبناني للقوات الدولية التي تتواجد في المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر في سابقة هي الأولى من نوعها... "اليونيفيل" تطلق النار على مدني عند الحدود اللبنانية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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