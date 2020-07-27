شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمنى: يشدد على اتخاذ موقف حازم بشأن مراوغات الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى موقفاً حازماً تجاه استمرار مراوغات ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران فى القبول بتفريغ خزان صافر النفطى وتفادى أكبر كارثة بيئية فى العالم، خاصة بعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بهذا الموضوع, وعدم القبول باستخدام هذا الملف للابتزاز والمساومة.

و وفقا لما نشر على موقع جريدة "الرياض" السعودية، حث رئيس الوزراء اليمنى خلال لقائه اليوم السفير الروسى لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن على العمل بكل الوسائل لتفادى الكارثة البيئية الوشيكة، معرباً عن تطلعه إلى دور حاسم لروسيا والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن والمجتمع الدولى بشكل عام فى هذا الملف.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما فى ذلك تحركات المبعوث الأممى واستمرار الميليشيا الإرهابية فى التصعيد العسكرى ورفض الحل السياسي.

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وتطرق كذلك، إلى الموقف الروسى الثابت فى دعم الشرعية اليمنية، والدور المعول على موسكو فى المزيد من الضغط على ميليشيا الحوثى والنظام الإيرانى الداعم لها، لتغليب مصلحة اليمنيين وإنهاء الحرب التى أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

وجدد السفير الروسى من جهته، موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية, والحرص على وضع حد لمعاناة اليمنيين بإحلال السلام وتطبيق مرجعيات الحل السياسي، والحرص على تقديم كل أوجه الدعم للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، مؤكداً حرص بلاده على وضع معالجات سريعة لقضية خزان صافر النفطى وإيجاد حل سريع جداً لتفادى كارثة بيئية محتملة.