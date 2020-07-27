إسرائيل تعتقل فلسطينييْن بمعبر "بيت حانون" شمال غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

اعتقلت إسرائيل، الأحد، فلسطينيين اثنين على معبر "بيت حانون" (إيرز) شمال قطاع غزة، أثناء مغادرتهما للقطاع.

وقال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، في بيان، إن "إسرائيل اعتقلت فلسطينيين اثنين أثناء مغادرتهما لقطاع غزة، عبر معبر (بيت حانون)".

وأوضح فروانة، أن المعتقلين هما الطالب منصور الصفدي، وسعيد الشرفا، المدير التنفيذي لشركة "مرسال" (غير حكومية/ تختص بتوزيع البريد).

وفي وقت سابق الأحد، قالت لجنة الأسرى في "القوى الوطنية والإسلامية" (تضم غاليبة الفصائل فلسطينية)، في بيان، إن "الاحتلال اعتقل الطالب منصور الصفدي (18 عاما) على معبر بيت حانون، أثناء مغادرته القطاع للدراسة في جامعة (أبو ديس) بالقدس".

وأشارت أن الصفدي يحمل الهوية المقدسية وتقطن والدته في القدس، فيما كان يقيم هو خلال الفترة الماضية مع والده بقطاع غزة، وحصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام من القطاع.

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ودعت اللجنة الفصائلية، المنظمات الدولية والإنسانية إلى العمل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطلبة الفلسطينيين.

فيما لم يتضح سبب اعتقال الفلسطينيين، ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل حول ذلك.

ويقع معبر "بيت حانون" شمال قطاع غزة على حدود مدينة بيت حانون، ومخصص لنقل الأفراد بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل، التي تطلق عليه اسم "إيرز".

ولا تسمح إسرائيل لجميع الفلسطينيين بالتنقل بحرية عبر المعبر، إنما وفق شروط ومحددات، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية من قبل تل أبيب.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني بينهم 450 معتقلا إداريا، و200 طفل، و42 سيدة، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

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