شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين بالإمارات يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الاصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فى أم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإخبارى، أعرب حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياه العامة.

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يأتى أمر العفو عن النزلاء، فى إطار حرص حاكم أم القيوين على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وعائلاتهم خلال عيد الأضحى المبارك.