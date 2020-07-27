شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: تشكيل لجنة لمعرفة ملابسات انفجارت معسكر الصقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمى، بتشكيل لجنة تقصى الحقائق لمعرفة ملابسات الانفجارات التى حدثت فى معسكر الصقر، وقال مدير إعلام الوزارة اللواء سعد معن، إن "أكثر من 20 عجلة تخصصية تابعة إلى الدفاع المدنى توجهت إلى معسكر الصقر، وتمت السيطرة على أكثر من 70% من الحريق الذى اندلع بسبب الانفجارات".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء العراقية "واع"، أضاف، أن "الحريق اندلع فى 3 كرفانات عبارة عن عتاد قديم وهذا هو التشخيص الأولى للانفجارات بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار معن، إلى أن "وزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة تقصى الحقائق لمعرفة ملابسات الانفجارات التى اندلعت فى معسكر الصقر".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أكدت أن الانفجارات التى حدثت فى معسكر الصقر جنوبى العاصمة بغداد، تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وسوء الخزن.

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وقالت الخلية، فى بيان إن "أصوات الانفجارات التى حصلت فى معسكر الصقر ببغداد، وبعد الوصول إلى مكان الحادث تبين أنها كانت نتيجة انفجار مستودع أعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسوء الخزن".

وأضافت، أن "الجهد الهندسى والدفاع المدنى والقوة الماسكة، ما زالوا فى محل الحادث".

وكانت خلية الإعلام الأمنى قد أعلنت، يوم الأحد، حدوث انفجارين متتاليين فى قاعدة الصقر بمنطقة السيدية جنوبى بغداد.