شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: الإمبريالية الإقليمية الخطر الأكبر على المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، أن الإمبريالية الإقليمية هى الخطر الأكبر على المنطقة وسيادتها، وقال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية عبر "تويتر"، لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا، أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها.
و وفقا لما نشر على موقع "الاتحاد" الإخبارى، أضاف الدكتور أنور قرقاش، "أنه ولكى لا يكون هذا قدر المنطقة، فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدى".
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