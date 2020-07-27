شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: التدابير الاستباقية لدبى مكنتها من احتواء تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، أن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، شكلت تحدياً حقيقياً للعالم أجمع، مشيراً إلى أن دبى ودولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اتخذت نهجاً استباقياً فى التعامل مع هذا التحدي، مكّنها من احتواء تداعيات الأزمة.

و وفقا لما نشر على موقع "الإمارات اليوم"، أكد أن "جميع التدابير الاستباقية، التى طبقتها حكومة دبي، وضعت أمن وسلامة المواطنين والمقيمين فى صدارة أولوياتها، وفعّلت منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات، التى أثبتت فاعليتها، وأثمرت عن تفادى التأثير السلبى للأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية".

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جاء ذلك، خلال لقاء ولى عهد دبي، بفريق عمل برنامج دبى للتميز الحكومي، فى مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله البسطي، والمنسق العام لبرنامج دبى للتميز الحكومي، الدكتور هزاع النعيمي، وفريق البرنامج، حيث اطّلع على نتائج استطلاع رأى استثنائي، أجراه برنامج دبى للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذى لمجتمع إمارة دبي، حول الإجراءات التى اتخذتها الجهات الحكومية، استجابة لإدارة أزمة جائحة كورونا.

وقال ولى عهد دبى "أثبت التعامل مع تحدى فيروس كورونا عمق التأثير الإيجابى للتلاحم المجتمعى فى دولة الإمارات، والترابط والثقة بين أفراد المجتمع والحكومة ومنهجها للاستفادة من هذه التجربة وتحويل التحديات إلى فرص، الأمر الذى مكّنها من التصدى بكفاءة واقتدار لما أفرزته هذه الجائحة من تداعيات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وأثبتت حكومة دبى كفاءتها، من خلال تطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها وفق توصيات المنظمات الدولية، مع وضع سلامة المجتمع على رأس أولوياتها، تجسيداً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذى أكّد على ضرورة تبنى استراتيجية متكاملة لحماية المجتمع".