شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: إمبريالية إقليمية تهدد سيادة العرب.. فلنكن بحجم التحدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها قد تكون الخطر الأكبر الذي يهدد المنطقة، موضحاً أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية. وقال قرقاش، على «تويتر»: «لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها». وأضاف: «ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي».
من جانب آخر، أعلن الجيش الوطني الليبي عن نشر قوات بحرية لحماية السواحل قبالة الهلال النفطي من أي اختراق، وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن مراوغات وألاعيب تركيا التي تقوم بها في ليبيا مستمرة، وذلك مع عدم موافقتها إلى الآن على وقف إطلاق النار في البلاد، محذراً من طرف ثالث تريد تركيا استخدامه لتقويض ليبيا. وأضاف المسماري، أمس، أن الرسائل التركية التي تصل مؤخراً حول ليبيا جميعها سلبية وتحمل تهديداً صريحاً وواضحاً أمام المجتمع الدولي من أنها مستمرة في مشروعها للسيطرة على ليبيا بقوة السلاح، في حين دمر سلاح الجو الليبي عددا من الدبابات والآليات العسكرية للميليشيات بمحيط الوشكة غرب سرت.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: إمبريالية إقليمية تهدد سيادة العرب.. فلنكن بحجم التحدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.