قرقاش: إمبريالية إقليمية تهدد سيادة العرب.. فلنكن بحجم التحدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها قد تكون الخطر الأكبر الذي يهدد المنطقة، موضحاً أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية. وقال قرقاش، على «تويتر»: «لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها». وأضاف: «ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي».

من جانب آخر، أعلن الجيش الوطني الليبي عن نشر قوات بحرية لحماية السواحل قبالة الهلال النفطي من أي اختراق، وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن مراوغات وألاعيب تركيا التي تقوم بها في ليبيا مستمرة، وذلك مع عدم موافقتها إلى الآن على وقف إطلاق النار في البلاد، محذراً من طرف ثالث تريد تركيا استخدامه لتقويض ليبيا. وأضاف المسماري، أمس، أن الرسائل التركية التي تصل مؤخراً حول ليبيا جميعها سلبية وتحمل تهديداً صريحاً وواضحاً أمام المجتمع الدولي من أنها مستمرة في مشروعها للسيطرة على ليبيا بقوة السلاح، في حين دمر سلاح الجو الليبي عددا من الدبابات والآليات العسكرية للميليشيات بمحيط الوشكة غرب سرت.