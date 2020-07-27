مقاضاة مسؤولين في قضية «ضحية الملاهي» بعمّان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”



أوقف المدّعي العام الأردني، أمس الأحد، مسؤولين في مدينة ألعاب ترفيهية بعد وفاة طفل في واقعة أثارت ردود فعل في المملكة.

وأوضح مصدر أمني أن بلاغاً ورد، أمس الأول السبت، بتعرض طفل عمره 13 عاماً للسقوط خلال تشغيل لعبة داخل مدينة الملاهي في منطقة المقابلين، في عمّان، وتم التحرك سريعاً لإسعافه إلى المستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة. وأكد فتح تحقيق في الحادثة، وتوقيف 3 من مالكي، وموظفي المدينة الترفيهية، وإغلاقها.

وتركت رسالتان نشرهما د. مجدي الدراس، وزوجته، عن ابنهما الراحل علي، تعاطفاً واسعاً بعدما تحدثا عن سعادته لانضمامه إلى رحلة كشفية مع رفاقه.

وأعلن د. أحمد جميل شاكر، أمين سر جمعية أصدقاء بنك العيون، عن تبرع والدي الطفل المتوفى بقرنيتي عينيه. وأشار شاكر إلى استفادة طفلين آخرين من القرنيتين، بما يساعدهما على البصر.