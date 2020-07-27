شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: نمتلك أسلحة نووية هجومية أسرع من الصوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،أمس الأحد، أن سلاح البحرية في بلاده سيحوز أسلحة نووية هجومية أسرع من الصوت، وغواصات نووية مسيرة، وهو عتاد قالت وزارة الدفاع الروسية إنه في مرحلة الاختبار الأخيرة، في وقت قال وزير بريطاني إن بلاده ستعزز قدرتها على مواجهة تهديدات روسيا والصين في مجال الفضاء.

ويقول بوتين إنه لا يريد سباق تسلح، لكنه كثيراً ما يتحدث عن جيل جديد من الأسلحة النووية الروسية التي يقول إنها لا مثيل لها ويمكن أن تضرب أي مكان في العالم. ويشكك خبراء غربيون في مدى تطورها.

غواصة مسيّرة و«كروز» خارق

تشمل الأسلحة، التي لم يجر نشر بعضها بعد، الغواصة النووية المسيرة «بوسيدون» والمصممة لتحملها غواصات، وصاروخ كروز «تسيركون» الأسرع من الصوت الذي يمكن نشره على السفن.

ويجعل هذا المزيج من السرعة والقدرة على المناورة والارتفاع، من الصعب تتبع واعتراض الصواريخ الأسرع من الصوت، إذ يمكنها الانطلاق بسرعة تفوق سرعة الصوت خمس مرات.

وقال بوتين متحدثاً في عرض سنوي بمناسبة يوم البحرية الروسية في سان بطرسبرج يشهد استعراض أحدث السفن والغواصات النووية والطائرات التابعة للسلاح، إن قدرات البحرية الروسية تتنامى وإنها ستحوز 40 سفينة جديدة هذا العام.

ولم يحدد متى تحصل البحرية على الأسلحة الأسرع من الصوت، لكنه أشار إلى أن ذلك اليوم يقترب.

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وقال: «النشر الواسع النطاق للتكنولوجيات الرقمية التي لا مثيل لها في العالم، بما في ذلك الأنظمة الهجومية الأسرع من الصوت والغواصات المسيرة، سيعطي الأسطول مميزات فريدة وسيزيد من قدراته القتالية».

وفي بيان منفصل نشرته وكالات الأنباء الروسية، قالت وزارة الدفاع إن اختبار «بيلجورود»، أول غواصة قادرة على حمل غواصات «بوسيدون» المسيرة، جارٍ وإن تجريب منظومات الأسلحة على وشك الانتهاك.

وأضاف البيان «إتمام العمل جارٍ بنجاح لصنع أنظمة أسلحة حديثة للبحرية».

وكان بوتين هدد العام الماضي بنشر صواريخ أسرع من الصوت على سفن وغواصات يمكنها أن ترابض خارج المياه الإقليمية الأمريكية إذا تحركت واشنطن لنشر أسلحة نووية متوسطة المدى في أوروبا.

وتزيد واشنطن وموسكو قدراتهما الدفاعية وسط انهيار بعض اتفاقيات الحد من التسلح التي تعود لحقبة الحرب الباردة جراء تدهور العلاقات الروسية مع الغرب.

وفي العام الماضي، نشرت روسيا صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، بينما تهدف وزارة الدفاع الأمريكية إلى نشر مثل تلك الأسلحة من أوائل إلى منتصف هذا العقد.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بلاده تعزز قدراتها على مواجهة تهديدات روسيا والصين في مجال الفضاء في إطار مراجعة للسياسة الخارجية والأمنية والدفاعية.

وكانت بريطانيا قالت الخميس إنها تشعر بقلق من تجربة قمر صناعي روسي تضمنت إطلاق مقذوف «له خصائص السلاح».وأضاف الوزير أن الصين تشكل تهديداً أيضاً لبلاده مشيراً إلى أنها تطور أسلحة لاستخدامها في الفضاء.(أ.ف.ب، رويترز)