متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

أنهكت تداعيات فيروس كورونا المستجد دول العالم أجمع في شتى القطاعات الحيوية، لعل أبرزها القطاع الاقتصادي الذي استغنى عن بعض القوى العاملة في بعض مؤسساته، وما ترتب عليه من تقييد حريات وسلوكيات البشر، من فرض إجراءات احترازية، ألقت بظلالها على السياحة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية، ومراكز التسوق، علاوة على التكاليف الباهظة التي خصصتها الدول للإنفاق على إنشاء المستشفيات وعلاج المصابين.

وعلى الرغم من عدم وجود تجارب صريحة واضحة تستطيع الدول تطبيقها بشكل مباشر للتعامل مع الأزمة، فإن تجربة دولة الإمارات كانت استثنائية ومختلفة عن باقي الدول لوجود العديد من التحديات، منها التركيبة السكانية في الدولة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.

ارتأت أكاديمية العلوم الشرطية في إمارة الشارقة، إعداد دراسة تحليلية حول تداعيات انتشار جائحة كورونا على الإمارات وأمنها القومي، مع الإشارة إلى التداعيات العالمية في كل المجالات. وأبرزت الدراسة جهود ومبادرات الإمارات لتدارك ومواجهة تداعيات الجائحة.

استشراف المستقبل الصحي

وأكدت الدراسة أن استشراف المستقبل ضرورة لمواجهة الجائحات المحتملة، وخلصت إلى عدة توصيات شملت العديد من المجالات القابلة للتنفيذ، حيث تحدثت في مجال الصحة عن ضرورة استمرار الأجهزة المختصة في استشراف المستقبل، للوقوف على المستجدات والتحديات لضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الجائحات المستقبلية بالفاعلية والكفاءة المطلوبتين وبالآليات العصرية، مع زيادة المخزون الاستراتيجي من معدات وأطقم الأجهزة الصحية، وتطوير النظام الصحي باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية الخاصة بالأمراض المعدية.

وتعقيباً على ما تناولته الدراسة في القطاع الصحي، تقول الدكتورة فريدة الحوسني المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في الدولة: «إن الدراسة التي أعدتها أكاديمية العلوم الشرطية حول تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تعد بمثابة الدليل الإرشادي والتوعوي في العديد من المجالات الصحية والأمنية والاقتصادية والإعلامية والقانونية وغيرها، والتي كان لفيروس كورونا تداعيات وأثر مباشر فيها.

حقيقة عندما اطلعت على الدراسة وما تضمنته من نتائج وتوصيات، أدركت أننا في القطاع الصحي لسنا وحدنا في الميدان لمواجهة الوباء، وأن هناك جهات أخرى تعمل بإخلاص وتفانٍ وصمت من أجل الهدف نفسه، وأننا في دولة الإمارات كمؤسسات وأفراد نعمل كفريق واحد، يكمّل بعضنا الآخر، تختلف تخصصاتنا ومهامنا، ولكن أهدافنا جميعاً تلتقي على هدف سامٍ ونبيل، ألا وهو الحفاظ على أمن هذا الوطن وصحة أبنائه والمقيمين على ثراه الطيب».

العمل والتوطين

وفي ضوء العمل على دفع مسيرة التوطين، أوصت الدراسة بضرورة مدارسة بعض الرؤى المستقبلية المؤثرة في الحياة الاجتماعية في الدولة، كالمضي قدماً في ملف توظيف المواطنين، إلى جانب مدارسة تشجيع قطاعي الصحة والتعليم بدعمهما في الرواتب والمزايا الخاصة، إضافة إلى تحمل المؤسسات الخاصة والمستثمرين والتجار، مسؤولية المكفولين لديهم في ما يتعلق بالأمور القانونية والصحية، وما يرتبط بهما من خدمات الإعاشة والتأمين الصحي.

وفي هذا الشأن تحدث الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة قائلاً: «إن فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره وتفشيه، ظهرت آثاره السلبية وأيضاً الإيجابية على كل القطاعات، فكما تأثرت العديد من القطاعات سواء الصناعية أو التجارية سلباً بتداعيات هذا المرض، هناك قطاعات كان التأثير فيها إيجابياً، حيث ارتفعت أسهمها وزادت أرباحها بصورة كبيرة، وخاصة القطاعات المتعلقة بالجانب الصحي وكذلك القطاعات المتعلقة بالجانب التكنولوجي، ولذلك نجد أن الدراسة المعدة، كانت واقعية وقدمت حلولاً ومعالجات بشكل كبير في حال استمرار هذه الجائحة، أو في حال تكررت مستقبلاً، ولذلك نجد من الأهمية بمكان وجود مثل هذه الدراسات خاصة من جهات متخصصة؛ إذ تمثل هذه الدراسة واقعاً ملموساً وتقدم حلولاً فاعلة لتفادي أي آثار مستقبلية لمثل هذه الجائحات».

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بنية رقمية أمنية

وتحمل القطاع الأمني في الدولة حملاً كبيراً خلال جائحة كورونا؛ كونه من أبرز القطاعات التي تعاملت بشكل مباشر مع مختلف تداعيات الجائحة، وعليه حددت الدراسة من خلال توصياتها العديد من النقاط الواجب الإشارة إليها في تدعيم القطاع الأمني، حيث أوصت باستكمال تطوير هيكلة التعليم في المجال الأمني ليشمل جميع مستوياته وأقسامه وإداراته، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع احتضان مراكز التدريب على تلك التطبيقات للموهوبين من شباب الوطن، إلى جانب وضع خطة سريعة لتقوية البنية التحتية الرقمية، ورفع جاهزية رجال الأمن، وضرورة دعم وتغذية القطاع الأمني بالمواطنين الذين أظهروا كفاءة عالية في عمليات مواجهة الجائحة، وفق ضوابط محددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتطرق قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، في حديثه عن الدراسة، إلى أنها استطاعت إبراز تداعيات انتشار الفيروس، وتقديم أفكار ومقترحات ورؤى مبتكرة حول آليات وجهود مؤسسات الدولة للحد أو القضاء عليه، بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها والحفاظ على الأمن القومي للبلاد واستشراف مستقبل الأزمات الصحية. وقال: «إن التحولات الحالية في المجتمع، ما بعد كورونا، أوجدت مناخاً ودافعاً حقيقياً للاستفادة من المناهج والمعرفة العلمية، وإسقاطها على القطاع الأمني، حيث أدركت الأكاديمية من خلال الخبرات والكفاءات العلمية لكوادرها البشرية، أهمية العمل على إعداد هذه الدراسة؛ كونها تبرز جهود ومبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة لتدارك ومواجهة تداعيات هذه الجائحة على الأمن القومي والخدمات العامة في الدولة، وتحليلها لرؤى الجهات المعنية في أساليب المواجهة وخلق فرص التحسين المتوقعة».

من جهته قال العميد د. محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية: «لم تدخر أكاديمية العلوم الشرطية، كمؤسسة أمنية مجتمعية مرتبطة بمحيطها، جهداً ولم تتوان في النهوض بدورها وأداء رسالتها، حتى كانت الأكاديمية بفضل من الله تعالى ودعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وولي عهده سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الأكاديمية، في خطوط الدفاع الأولى.

فبالتوازي مع انضمام طلبة الأكاديمية إلى القيام بواجبهم الوطني والأخلاقي، كان فريق علمي آخر يضم نخبة من ضباط الأكاديمية من حملة الشهادات العليا، يساندهم أعضاء الهيئة التعليمية في الأكاديمية، يعكفون على إعداد هذه الدراسة العلمية الرصينة التي أردنا من خلالها تسليط الضوء على جهود دولة الإمارات ومبادراتها الناجحة التي حظيت بإشادة دولية من كافة المؤسسات المعنية بهذا الشأن».

وأضاف: «إن أهمية الدراسة تنطلق من كونها تقدم للأجهزة والمؤسسات والدوائر الرسمية في الدولة، رؤية واضحة وشمولية تعتمد على أسس موضوعية علمية رصينة، أخذت بأسباب هذه الجائحة من كافة جوانبها»، فيما علق العميد د. أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، على الدراسة قائلاً: «تناولت الدراسة جائحة فيروس كورونا التي انتشرت على مستوى العالم. وحيث إن الدراسة تشمل دولة الإمارات، طرح الباحث تداعيات الأزمة وكيفية الوقاية منها والإجراءات المتخذة في الدولة، وأيضاً الممارسات والنتائج. وانتهت الدراسة بعدد من التوصيات الواقعية القابلة للتنفيذ، حيث إن الأزمة التي تناولتها هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، فتحتاج إلى دراسات أخرى مماثلة بشكل أشمل يتناول عدداً من الممارسات الواقعية، وأفضل السبل التي تميز بها عدد من الإدارات. أوجّه شكري للباحث على هذه الجهود المبذولة، وأتمنى أن تكون هذه الدراسة في متناول أيدي الدارسين».

تطوير أساليب التعليم

ومواكبة للتطور التقني الحاصل في جميع التخصصات، ونتائجه الإيجابية في خدمتها، أوصت الدراسة بسرعة تطوير أساليب ووسائل التعليم بالشكل التقني والأسلوب العلمي، لرفع مستوى الاستيعاب لدى الطالب، إلى جانب تحديد المسارات التعليمية الأكاديمية والمهنية المستقبلية، ودراسة رفدها بالمواطنين وفقاً لسوق العمل في الدولة،

الأمر الذي أكده د. سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم قائلاً: «لا شك في أن الدراسة مهمة في هذه المرحلة، وهي رافد مهم يثري الجانب المعرفي لدى المسؤولين وأصحاب القرار، ويرصد تداعيات الجائحة ونتائجها بصورة علمية بعيدة عن العاطفة، لذلك كانت لمجلس الشارقة للتعليم أحد القطاعات المهمة جهود ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في ابتكار مجموعة من الأنشطة والفعاليات لجميع الشرائح المستهدفة.

الدراسة في مجملها وتعاطيها مع كافة القطاعات، ودور المؤسسات الحكومية في التعامل مع الجائحة، لاقت تجاوباً واسعاً من عدد من مديري الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة الذين أجمعوا على شموليتها، وتناولها لمختلف الموضوعات، حيث أكدوا ضررة تعميمها ومشاركتها للاستفادة منها، وبحث سبل تطبيقها».

ويقول ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة: «إن هذه الدراسة التي أعدتها أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، حول جائحة كورونا، اتسمت بالشمولية في تغطية كافة الجوانب المتعلقة بها، وكيفية التعامل معها من قبل دول العالم، والنجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات، وإمارة الشارقة خصوصاً في التعامل معها، كما أن التوصيات التي خرجت بها، تعتبر قابلة للتطبيق في ظل الطموح والتفرد الذي تمتاز به دولتنا بألا مستحيل في قواميسها.

أما خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، فأكد أن إجابة الدراسة لعدد من التساؤلات باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، يعد الأفضل أكاديمياً في مثل هذه الدراسات بغية وضع فروض علمية والوصول إلى مخرجات دقيقة تظهر حجم الجهود التي بذلتها الدولة في مواجهة تلك التداعيات، والرؤى المستقبلية لمواجهة الجائحات المحتملة، وأبرزت بالفعل جوانب التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الحياة الاجتماعية والاقتصاد الوطني، وناقشت بمنهجية، مجموعة النتائج وما وصلت إليه من استغلال أمثل للموارد والمنشآت لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووضع الخطط اللازمة لمواجهة أي تطورات متسارعة وطارئة تتطلب تهيئة المجتمع لمواجهة الأزمة، والعمل على تقديم خدمات بمختلف المجالات، بما يدعم متخذي القرارات بصورة استباقية تضمن الاستجابة والتعامل السريع مع الأزمات الحالية والمحتملة.

خدمات عن بعد

بدأت عفاف إبراهيم المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تعليقها على الدراسة مؤكدة أن تجربة دولة الإمارات في مواجهة الجائحة متميزة عن باقي الدول من حيث استشراف المستقبل، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ونجاحها في استمرار تقديم الخدمات عن بعد، واستمرار الدراسة لطلاب المدارس والجامعات، تجنباً لبعض المخاوف والتحديات.