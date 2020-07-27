فتحي عفانة يدعم الحملة الدولية لنشر مراكز سرطان الثدي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أعرب رجل الأعمال فتحي جبر عفانة، عن استعداده لدعم وإسناد مسار الحملة الدولية لنشر مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي في الدول العربية، والإفريقية الأقل نمواً، والتي أطلقتها هيئة المرأة العربية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتستهدف إقامة وتجهيز وإدارة خمسة وعشرين مركزاً لصحة المرأة في خمس وعشرين بلداً خلال خمسة أعوام.

وقالت الدكتورة رسل النعيمي، المتحدثة الرسمية باسم هيئة المرأة العربية، إن عفانة أعلن في مؤتمر صحفي عقد في مقر هيئة المرأة العربية، بحضور سفيرتا النوايا الحسنة للحملة الدولية الإعلاميتان لجين عمران، وفاديا الطويل، وبحضور محمد الدليمي، الأمين العام لهيئة المرأة العربية، عن دعمه التام ومساندته لأهداف الحملة الدولية وغاياتها النبيلة، وتعرف إلى الاستعدادات الجارية لسفر فريق العمل برئاسة الأميرة دعاء بنت محمد، الرئيس الأعلى لهيئة المرأة إلى جزر القمر والسودان والأردن وفلسطين، لوضع حجر الأساس وانطلاق أشغال هذه المراكز كما عبر عن استعداده الكامل لتعزيز متطلبات فريق الحملة من جميع الجوانب، بما يسهل عليه تلبية مستلزماتها.