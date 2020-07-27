حوار الأديان.. سياسي أم ديني؟

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عبدالله السويجي

لا بد أن تقوم المناهج التعليمية بدورها المهم في نشر التسامح والمحبة بين الجميع، لأن الدين لله، ولا يستطيع أحد أن يحتكر هذا الأمر لنفسه

فرضت ثورة تقنية المعلومات، من ضمن ما فرضته، إثارة موضوع الحوار بين الأديان، وذلك من خلال المنصات الرقمية التي تطرح بحرية محاور حياتية ودنيوية بالغة الأهمية. ويهدف هذا الموضوع إلى وقف التجاذبات الحادة بين المفكرين الدينيين وطرحها في مؤتمرات وندوات بحضور ممثلين عن الأديان للتوصل إلى صيغة مشتركة تعزّز التعايش بين أتباع الديانات الثلاث. وبديهي القول إن ثورة تقنية المعلومات أتاحت أيضاً منصات متطرفة تبشيرية أسسها أعضاء في الأديان المختلفة، ومجرد طرح كلمة تبشير، تعني نشر الدين في المجتمعات التي لم تصلها أديان، أو التأثير على مجتمعات تدين بأديان أخرى لتتبع ذاك الدين الذي يبشرون بتعاليمه. وقد استمرأ أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي الإقبال على هذه المنصات وتركوهم يمارسون عملهم من دون تطبيق مبادئ تلك الوسائل التي تمنع كل منصة تحرض على الكراهية، بل إنهم تسامحوا مع تنظيمات إرهابية تنتمي إلى كل الأديان ولم يغلقوا حساباتها، وأبلغ دليل على ذلك مئات الحسابات التابعة ل«داعش» التي نشرت مشاهد قتل وذبح.

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قد نطرح اتجاهاً مختلفاً في هذا المقال بشأن محور حوار الأديان، والكيفية التي يعالجونه والأفكار التي يتدارسونها، ويخرجون في النهاية بتوصيات للتنفيذ، لكن لا أحد يُقدم على تنفيذها، وتتحول إلى ما يشبه مقررات مجلس الأمن التي تُحبس في الأدراج وتصدأ هناك، لأن تنفيذها لا يتم بواسطة لجنة أو جيش أو حملة، ويتعارض في الأساس مع دساتير العديد من الدول العلمانية، حيث الدين مسألة شخصية وليس مؤسساتية، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات دينية تحت أسماء مختلفة.

عادة يجري الحوار بين المختلفين على المسائل الجوهرية وليس التفصيلية، ويسعون للتوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، بينما لا أرى شخصياً، اختلافاً جوهرياً بين الأديان لا سيّما في الموضوع المركزي والقاعدة الأساسية والركيزة الأهم، فالأديان الثلاثة تؤمن بوحدانية الإله، أي هنالك إله واحد لهذا الكون، وتتفق الأديان على ذلك، والحوار بشأنه يتجاوز حدود المنطق، وقد أرسل الله رسله وأنبياءه للتبشير بالإله الواحد الأحد، وتكاد جميع الأديان الثلاثة وغيرها أن تتفق على القيم والأخلاق ذاتها، وقد يكون الاختلاف في كيفية عبادة الإله، وطرق الصلاة والصوم والزكاة وعمل الخير وغيرها، وهنا أيضاً يجب ألا يحدث الاختلاف طالما تكون للإله الواحد.

وتكمن الخطورة في طرح موضوع حوار الأديان حين يدخل المفكرون في التفاصيل، وهذه لن يتفقوا عليها لأنها ستقود إلى العمل السياسي وليس الديني، أي الدخول في المذاهب والطرق والطوائف، ما سيقود إلى الأشخاص والأفراد، وعندها يتحول هؤلاء إلى أساس الدين، وفي ظل عدم التدوين في العصور الغابرة أو ضبابية التدوين، فقد لجأ المفكرون بأمر من السياسيين إلى كتابة تاريخ الأديان، وجعلوه تاريخاً من التناقضات والصراعات والأحقاد، وفي عصرنا الحديث تم تجيير وتوظيف تلك التفاصيل سياسياً للوصول إلى أهداف وطنية وليست دينية، أي إلى مصالح دنيوية.

أعتقد أن المحور الأهم هو الحوار بين المذاهب المنبثقة عن كل دين، فإن نجح سيُكتب لحوار الأديان النجاح بسهولة، لأن أصحاب المذاهب حولوا مذاهبهم إلى أديان لتحقيق المزيد من الانعزال الذي يسمونه وحدة المذهب أو الطائفة، وبعد قليل ستطالب هذه المذاهب بالاستقلال.

وكما بدأنا بثورة تقنية المعلومات، فإننا ننتهي بها، لنؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً مهماً جداً في تخفيف حدة السجال بين الأديان، وعليها أن تقوم بحذف الحسابات التي تُظهر تشدداً وتمييزاً وعنصرية دينية، وإلى جانب ذلك، لا بد أن تقوم المناهج التعليمية بدورها المهم في نشر التسامح والمحبة بين الجميع، لأن الدين لله، ولا يستطيع أحد أن يحتكر هذا الأمر لنفسه، والوطن للجميع، فإذا نجح الإنسان في خلق صيغة للتعايش مع الآخر فإنه يكون قد نفذ تعاليم الدين الحقيقية، وجنّب شعبه ويلات الحروب الدينية، وللأسف، فإن هذه الحروب هي الأكثر عنفاً وتوحشاً، لأن كل طرف يعتقد أنه يجاهد في سبيل الله، بينما القيادات تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية ومعنوية.

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