شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسيطر على الفيروس وفرنسا تتفادى تجديد الحجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الحكومة الإسبانية، أمس الأحد، أن الوضع الصحي في البلاد «تحت السيطرة»، وذلك رداً على قرارات دول أعلنت فرض قيود على المسافرين الآتين من إسبانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الإسبانية، أن «الحكومة تعتبر أن الوضع تحت السيطرة وأنه تم تحديد البؤر وعزلها والسيطرة عليها».

وأضافت الوزارة أن «إسبانيا دولة آمنة»، مشيرة إلى أن إسبانيا «على اتصال» مع لندن بخصوص فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين وأنها «تحترم» قراراتها.

واعتبرت الحكومة المركزية التي تؤكد أن تزايد إصابات كتالونيا لا يتعلق بحدوث «موجة ثانية»، أن الأقاليم لديها أدوات كافية للسيطرة على الوباء وتستبعد احتمال فرض حالة جديدة من التأهب. وجاء القرار البريطاني في وقت كان قطاع السياحة الإسباني يبدأ فيه الخروج من آثار إجراءات العزل العام والقيود على السفر المفروضة منذ أشهر.

وتركزت معظم حالات الإصابة الجديدة في كتالونيا ومناطق في شمال شرقي البلاد، لذا فإن الكثير من الانتقادات انصب على حقيقة أن الحجر الصحي يسري أيضاً على العائدين من مناطق أخرى في إسبانيا لا تشهد تفشياً للفيروس.

من جانبها استبعدت فرنسا إعادة فرض الحجر على أراضيها، وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس لصحيفة «نيس ماتان»: «إنه يجب قبل كل شيء تجنب إعادة فرض حجر عام» في مواجهة وباء «كوفيد- 19»، معتبراً أن إجراء من هذا النوع سيكون «كارثياً» على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك على الصحة النفسية لبعض مواطنينا».

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وأضاف أن الأولوية هي الآن وتبقى الوقاية، لكنه نفى أن تكون إعادة فرض الحجر «عبارة محظورة»، ساعياً بذلك إلى طمأنة البلاد بشأن الوباء.

وأكد في تصريحات للصحفيين أنه حتى إذا عاد عدد الإصابات إلى الارتفاع، فإنها تبقى في معدلات منخفضة بالمقارنة مع الدول المحيطة بنا وعدد الذين يدخلون المستشفيات يبقى في مستوى يمكن التحكم فيه. وتابع أنه إذا كانت هناك ضرورة لإعادة فرض العزل، «فقد يجري في أماكن محددة جداً»، مؤكداً «سنتكيف مع ذلك».

في غضون ذلك، قالت الحكومة البريطانية، إنها ستعلن «خطة واسعة» لحث البريطانيين على تخفيف أوزانهم، بعد أن حذرت دراسات من مخاطر زيادة الوزن التي تؤدي إلى الإصابة بالفيروس.

وقال متحدث باسم الحكومة: «إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيعلن (الاثنين)، خطة واسعة لمعالجة زيادة الوزن في المملكة المتحدة».

وبحسب الجارديان، فإن خطة «صحة أفضل» التي يبلغ تمويلها نحو 10 ملايين جنيه إسترليني تهدف إلى مساعدة 35 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان بريطانيا، على تخفيف أوزانهم أو اتباع نمط حياة صحي.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، تتضمن التدابير المتوقعة منع نشر إعلانات الوجبات السريعة على الإنترنت، وبثها قبل الساعة التاسعة مساء على التلفزيون، وإلزام المطاعم وفروع الوجبات السريعة بكتابة عدد السعرات الحرارية في قوائم الطعام. وتأتي الخطة في ضوء دراسة أجرتها السلطات الصحية البريطانية، السبت، تشير إلى أن من يعانون البدانة معرضون أكثر بأربعين في المئة للوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. (وكالات)