معركة باب الرحمة تتواصل.. إخطارات إغلاق وإبعاد عن الأقصى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستمر معركة باب الرحمة في القدس المحتلة بين سلطات الاحتلال التي تعمل على التضييق على المصلين وحراس الأقصى وملاحقتهم بالإبعاد والاعتقال، في وقت شن فيه جيش الاحتلال حملة مداهمة واعتقالات طالت عدداً من المواطنين بينهم نائبان في المجلس التشريعي أفرج عن إحدهما في وقت لاحق. وفيما رفض وزير الحرب «الإسرائيلي» بيني جانتس تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين، أعلن نادي الأسير عن إغلاق فروعه بسبب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة.

واعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، شاباً من مصلى «باب الرحمة»، الواقع في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى. وقالت دائرة شؤون الأوقاف الإسلامية بالقدس إنها تسلمت كتاباً من قوات الاحتلال، يفيد بإصدار محكمة «إسرائيلية» قراراً، بداية الشهر الماضي، يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة الواقع في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى. وأعادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فتحه نهاية شهر شباط/ فبراير 2019 بعد إغلاق «إسرائيلي» قسري استمر 10 سنوات. ومنذ إعادة فتحه تلاحق شرطة الاحتلال المصلين وحراس المسجد الأقصى فيه، وأصدرت عشرات أوامر الإبعاد لمصلين وجدوا بالمصلى.

من جانب آخر ذكر نادي الأسير إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة قلقيلية وهم وسام حمادة ياسين، ومحمد نور ياسين (20 عاماً)، ووجدي الشنطي (20 عاماً)، فيما جرى اعتقال الأسيرين السابقين حاتم قفيشة، ونايف الرجوب من الخليل، حيث جرى الإفراج عن قفيشة بعد ساعات على اعتقاله.

ومن بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد صلاح طقاطقة (17 عاماً)، كذلك جرى اعتقال أحمد يوسف عرفة (35 عاماً) من مخيم الدهيشة على حاجز عسكري. كما اعتقل الاحتلال الفتاة ريما عبد الفتاح الكيلاني (18 عاماً) من قرية نزلة زيد في جنين، وذلك أثناء مرورها من أمام حاجز عسكري.

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وسلمت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي»، إخطارين بوقف العمل في منزلين بقرية بيرين شرق الخليل، بحجة عدم الحصول على تراخيص للبناء.

وفي ذات السياق، أغلق نادي الأسير كافة فروعه في المحافظات بالضفة الغربية باستثناء الفرع الرئيسي في محافظة رام الله، وكذلك في محافظة قلقيلية بحكم أن المقرات مملوكة للجمعية، نتيجة الأزمة المالية المتواصلة ووقف السلطة الفلسطينية لميزانيته.

ويأتي ذلك، بموجب قرار صدر عن مجلس الإدارة، بحسب ما أوضح نادي الأسير في بيانه، مؤكداً أن قراره جاء نتيجة الأزمة المالية المتواصلة التي تعصف بالمؤسسة، والناجمة عن وقف السلطة الوطنية الفلسطينية الموازنة التشغيلية للجمعية منذ عامين.

ووجه نادي الأسير رسالة للأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، مؤكداً لهم بأن مؤسستهم الرائدة والتي ولدت كفكرة وقرار من داخل أقبية ومعتقلات الاحتلال، لن تموت وستستمر وتواصل أداء رسالتها النضالية، طالما ظلت مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني مستمرة حتى الحرية والاستقلال وتحرير كافة الأسرى. على صعيد آخر أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» بأن جانتس بصدد عرض بنود السياسية الجديدة المتعلقة باحتجاز الجثامين أو تحريرها للمناقشة والمصادقة في جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت»، التي ستعقد في غضون الأسابيع المقبلة. يأتي ذلك، فيما أوعز جانتس، للجيش «الإسرائيلي» بتسريع عملية البحث عن جثامين شهداء فلسطينيين محتجزة في «إسرائيل»، ولكن مكان دفنها غير معروف، وذلك على خلفية تقارير خلال الشهرين الأخيرين عن تقدم الاتصالات حول تبادل الأسرى. (وكالات)