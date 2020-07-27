شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي ينشر قوات بحرية لحماية الهلال النفطي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، أنه تم نشر قوات بحرية لحماية سواحل ليبيا قبالة الهلال النفطي من أي اختراق، فيما قالت مصادر مطلعة: إن تركيا تدرس إرسال مقاتلات من طراز «إف 16» إلى ليبيا للحفاظ على تفوق جوي في المنطقة، في حين كشف موقع «غريك سيتي تايم» الإخباري اليوناني، عن أن أنقرة سحبت سفناً عسكرية من منطقة قبالة سواحل قبرص، مشيراً إلى أن سفينة الحفر التركية «أوروك ريس» لم تغادر مياه تركيا.

نفى المحجوب ل«العربية»، مساء الأول السبت، الاستعانة بقوات روسية على الأرض.

كما أوضح أن الجيش الليبي، استعان بخبراء روس لإعادة إصلاح بعض الأسلحة، خاصة أن تسليح الجيش من موسكو.

ولفت إلى أن الحديث عن مشاركة روسيا في المعارك مجرد دعاية «إخوانية».

أنقرة تدرس نشر «إف 16»

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة، إن تركيا تدرس إرسال مقاتلات من طراز «إف 16» إلى ليبيا للحفاظ على تفوق جوي في المنطقة.

ونقلت صحيفة «أوراسيا ديلي» تصريحات للكاتب التركي حسن بصري يالتشين، قال فيها إن أنقرة قد تضطر إلى تصعيد دورها العسكري في أجواء ليبيا، ورأى أنه «في حال رغبت تركيا ألاّ يتكرر سيناريو التفوق الجوي الروسي في سوريا، فيجب عليها إيجاد حلول للصعوبات والمخاطر التقنية وإظهار الإرادة السياسية في أقرب وقت ممكن».

الاستخبارات غيرت قواعد اللعبة

بدوره، زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، أن جهاز استخبارات بلاده، «غير قواعد اللعبة» في ليبيا وأسهم في وقف تقدم «الجيش الوطني الليبي».

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مبنى جهاز الاستخبارات التركية الجديد بمدينة إسطنبول: «إن تركيا بدأت تأخذ مكانتها في كافة المحافل كقوة إقليمية وعالمية بفضل تعاظم تأثير الاستخبارات الخارجية».

في أثناء ذلك، كشف موقع «غريك سيتي تايم» الإخباري اليوناني، عن أن تركيا سحبت سفناً عسكرية من منطقة قبالة سواحل قبرص، مشيراً إلى أن سفينة الحفر التركية «أوروك ريس» لم تغادر مياه تركيا.

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ويأتي ذلك بعد إعلان أنقرة عزمها بدء التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، في مناطق تزعم أنها ضمن جرفها القاري، بينما تقول اليونان إنها في مياهها الإقليمية.

وأوضح الموقع أن سحب السفن الحربية جاء بعد «تحذير شديد اللهجة» من أثينا، ووفقاً للمصدر ذاته، فإن سفينة الحفر التركية «أوروك ريس» لا تزال راسية خارج أنطاليا ولم تدخل المياه الإقلميية لأثينا.

وكانت تركيا أعلنت أنها ستبدأ الحفر يوم الثلاثاء الماضي، على أن تستمر العملية حتى الثاني من أغسطس المقبل.

وفي وقت سابق، تصاعدت حدة التوتر بين أنقرة وأثينا، حتى وصلت إلى حد التلويح بالحرب.

في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء اليوناني، عدم قدرة تركيا على اختراق المجال البحري لليونان، مشيراً إلى أن سحب أنقرة سفنها الحربية يدل على أنها غير مستعدة إلى ما وصفه بالمخاطرة بالحرب مع بلاده.

بدورها، أعلنت البحرية اليونانية أنها نشرت بوارج في بحر إيجه بعدما أعلنت حال «التأهب» بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة قرب جزيرة يونانية في منطقة تزعم تركيا أنها ضمن جرفها القاري.

لكن البعض يرى أن الضغوط الدولية خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي، ربما دفع أنقرة للتراجع ولو مؤقتاً.

وخلال الأشهر الماضية، برزت مطامع تركيا بشدة في كعكة الغاز الكامنة في باطن البحر شرقي المتوسط، مما دفعها إلى التقرب من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ونشر قطع عسكرية في المنطقة.

صالح يصل المغرب لبحث الأزمة

في غضون ذلك، وصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس الأحد، إلى المغرب رفقة وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، وكان في استقباله رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي.

وتستمر الزيارة يومين، بدعوة رسمية من السلطات المغربية، بحسب تصريحات أدلى بها المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبدالحميد الصافي.

ومن المتوقع أن يجري مباحثات مع كبار المسؤولين حول الأزمة الليبية. (وكالات)