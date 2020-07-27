قتيل بالرصاص أثناء احتجاج ضد العنصرية في تكساس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل شخص بالرصاص أثناء احتجاج لحركة «حياة السود مهمة» الأمريكية في تكساس، واعتقل 45 شخصاً، وأصيب 21 شرطياً في اشتباكات مع محتجين في سياتل بولاية واشنطن.

قالت السلطات الأمريكية: إن شخصاً قُتل إثر إطلاق عدة أعيرة نارية خلال احتجاج لحركة «حياة السود مهمة» بوسط مدينة أوستن في ولاية تكساس أول أمس السبت. ودوّت أعيرة نارية خلال بث مباشر على فيسبوك للمسيرة التي شارك فيها نحو مئة شخص في عاصمة تكساس.

وقالت الشرطة في إفادة: إن التقارير الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه كان يحمل بندقية، وأطلق النار على الضحية الذي كان في سيارته. وأضافت أنها ألقت القبض على المشتبه فيه.

وفي ولاية واشنطن، أعلنت الشرطة اعتقال عشرات وإصابة العديد من رجالها في اشتباكات خلال أكبر احتجاج لحركة (حياة السود مهمة) في مدينة سياتل منذ أسابيع، على أثر اشتباكات عنيفة بين ناشطين وضباط اتحاديين في مدينة بورتلاند.

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وقالت الشرطة: إن أفرادها استخدموا أسلحة غير مميتة في محاولات لتفريق آلاف المتظاهرين، مساء أول أمس السبت، بعد أن أضرم بعض المتظاهرين النار في موقع بأحد مراكز احتجاز القصر ومحكمة في كينج كاونتي.

وكتبت شرطة سياتل في منشور على تويتر أنها حتى صباح أمس الأحد «ألقت القبض على 45 شخصاً في ما يتصل بأعمال الشغب في المنطقة الشرقية». وأضافت: «21 فرداً من الشرطة أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وقذائف ومتفجرات أخرى. تمكن معظم الأفراد من العودة إلى العمل. وعولج أحدهم في مستشفى من إصابة في الركبة».

وقالت الشرطة في وقت سابق: إنها تعمل على تأمين وصول رجال الإطفاء في المدينة إلى موقع حريق أضرمه نحو 12 شخصاً من بين مجموعة كبيرة من المتظاهرين.

وأثارت أساليب الشرطة الاتحادية في بورتلاند غضب القادة المحليين الذين قالوا: إن أفرادها لجأوا للقوة المفرطة.

وقال المدعي الأمريكي للمنطقة الغربية في واشنطن برايان موران في بيان الجمعة: إن ضباطاً اتحاديين يتمركزون في سياتل لحماية ممتلكات اتحادية.(وكالات)