شبحا التأجيل والخسارة يهددان أفلام عيد الأضحى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: حسام عباس



بعدما أفسدت أزمة «كورونا» موسم عيد الفطر المبارك، وأغلقت جميع دور العرض، حتى بعد أن أعلنت الحكومة المصرية تخفيف الإجراءات الاحترازية في الأسابيع القليلة الأخيرة، لم يغامر أي منتج بطرح أي فيلم جديد، واستمرت الأفلام المعروضة من موسم منتصف العام الدراسي في يناير/كانون الثاني الماضي، يتوقع الجميع ألّا يكون هناك موسم قوي للعروض السينمائية في عيد الأضحى المقبل نهاية يوليو/تموز الجاري، رغم وجود مجموعة مميزة من الأفلام السينمائية القوية والمتنوعة، لكبار النجوم والنجمات جاهزة للعرض، وإن كانت هناك أفلام محددة قد يغامر منتجوها بعرضها، على أمل أن تزيد القرارات الحكومية الجديدة نسبة الحضور إلى 50% بدلاً من نسبة 25% المقررة سابقاً.

من الأفلام التي تقرر عرضها في موسم عيد الأضحى فيلم «صاحب المقام» للنجمة يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وإنجي المقدم ومحمود عبد المغني، للكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ميدو العدل، من إنتاج أحمد السبكي، وكان قد انتهى تصويره قبل جائحة «كورونا»، كذلك هناك فيلم بعنوان «ورقة جمعية» بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ، وسعى فريق فيلم «زنزانة 7» للانتهاء من تصويره في الأيام الماضية، ليلحق بالعرض في العيد، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومنة فضالي، وإخراج إبرام نشأت.

وهناك أفلام لم يحدد لها وقت عرض حتى الآن، ويبدو أن التكلفة العالية تجعل منتجيها يمتنعون عن المجازفة بعرضها في تلك الظروف الصعبة، خشية ضعف الإيرادات وتكبدهم خسائر فادحة بعدما تخطت إيرادات أفلام بعض نجومها 100مليون جنيه في السنوات الأخيرة. ومن أقوى تلك الأفلام الجاهزة للعرض والمؤجلة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وعدد من النجوم كضيوف شرف، منهم غادة عادل ونيللي كريم، إخراج أحمد الجندي.

وهناك فيلم «كيرة والجن» الذي يشارك بطولته كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويدور في قالب سياسي تشويقي عن حالة الغليان في المجتمع المصري في الفترة التي سبقت قيام ثورة 1919، عن رواية للكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ومن أبطال الفيلم أيضاً هند صبري وروبي وأمينة خليل وأحمد مالك، ما يشير إلى أنه فيلم كبير وعالي الإنتاج.



عنكبوت السقا



انتهى النجم أحمد السقا من تصوير أحدث أفلامه بعنوان «العنكبوت»، بمشاركة منى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال. ويدور في قالب أكشن وإثارة حول رجل أعمال يورط شقيقه في صراع مع عصابات المافيا وتجارة المخدرات، وحتى الآن لم يتحدد موعد للعرض رغم جاهزية الفيلم تماماً.

ومن الأفلام الجاهزة للعرض فيلم «العارف» بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وفتحي عبد الوهاب وكارمن بصيبص ومحمود حميدة، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب. ويدور عن حرب العقول الإلكترونية.

هناك أيضاً فيلم «ديدو» تأليف وبطولة كريم فهمي ومعه بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وهدى المفتي ومحمد ثروت، إخراج عمرو صلاح، ويدور في قالب «فانتازي» حول شاب يقرر هو وأصدقاؤه سرقة عالم ثري كبير، فيحولهم إلى عقلات إصبع.

وكانت النجمة هيفاء وهبي انتهت منذ شهور من تصوير فيلمها الجديد «أشباح أوروبا»، وهو الفيلم الذي يدور حول فتاة متزوجة تنجب ستة توائم، ويضطر زوجها لبيع ثلاثة من أبنائه بسبب الفقر، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي وأحمد الفيشاوي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، غير أن الفيلم لم يتحدد له موعد عرض بعد.

وينتظر فيلم الرعب «يوم 13» دوره في العرض، بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وأروى جودة ، تأليف وإخراج وائل عبد الله.