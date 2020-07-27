الإمارات واليونان توقعان مذكرة تفاهم في الصناعات الثقافية والإبداعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، مذكرة تفاهم افتراضية مع ستيلياني مندون، وزيرة الثقافة والرياضة في الجمهورية اليونانية، لتوطيد وتعزيز علاقات التعاون، والصداقة، والتفاهم المتبادل بين شعبي البلدين في المجالات الثقافية، والإبداعية. جاء ذلك على هامش منتدى التعاون الاستراتيجي الإماراتي اليوناني الذي عقد افتراضياً بمشاركة مسؤولين من البلدين.

وأكدت نورة الكعبي أن مذكرة التفاهم مع اليونان تمثل خطوة متقدمة لتطوير العلاقات الثنائية في قطاع الصناعات الثقافية، والإبداعية، الذي بات محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، يوفر فرصاً مجزية للشباب في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية التعاون الدولي في وضع سياسات وآليات جديدة تفتح آفاقاً واعدة للاقتصاد الإبداعي.

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وقالت نورة الكعبي: «تعزز مذكرة التفاهم شراكات الأعمال في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتطور أساليب تمويل واستثمار مبتكرة للاقتصاد الإبداعي، بهدف إنتاج برامج وعلامات تجارية إبداعية مشتركة، وتسويقها في البلدين بما يدعم بناء علاقة قوية بين الاقتصاد الثقافي والإبداعي في البلدين».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة تعاون استراتيجي بين الإمارات واليونان في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتبادل أفضل الممارسات والأساليب لتشجيع الفنانين والممارسين المبدعين والمتاحف والمؤسسات الثقافية، والإبداعية، وتبادل المعرفة في قياس البيانات الإحصائية في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتبادل المعلومات بشأن برامج التعلم والتدريب، وبناء القدرات في مجالات عدة، وأيضاً تبادل المعلومات حول أبحاث السوق والتعاون في تنمية مهارات ومعارف وخبرات الجمهور، ووضع آليات تسهل تنقل الفنانين والمهنيين الثقافيين بين الدولتين، والتعاون في مجالات الإبداع الرقمي بتعزيز المعرفة الرقمية والمهارات التقنية.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين كلا من العمارة، والتصميم، والفنون الأدائية، والفنون الجميلة، والسينما الإلكترونية، والرسوم المتحركة، وتطوير الألعاب، والأدب والنشر، والتراث الثقافي، والمتاحف والمؤسسات الثقافية.