معنى حياة اللغة

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هل أدرك العرب ألا أحد على ظهر الكوكب يستطيع إلحاق الضرر بالعربية غيرهم؟ معنى ذلك أنهم الوحيدون الذين يمكن أن تكون نهاية لغتنا وهويتنا على أيديهم. ههنا نذكّر مرّة أخرى بأن أوهم الواهمين هم أولئك الذين يخونهم التأويل السليم للآية الكريمة، فيخطئون المقصد، يتصوّرون أن القرآن هو العربية والعربية هي القرآن. كم يمكن أن تشقى لغتنا بسوء التأويل: «إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون» (الحجر 9). الضمير عائد على الذكر، فهل سترسل السماء في كل عصر ما يناسبه من تطوير مناهج العربية، ومعاجم فيها مصطلحات حديثة في جميع ميادين العلوم والمعارف، وتجعلكم منتجين للعلوم، وتحقن أدمغتكم بالنظريات والمعادلات التي تنبثق منها المخترعات والمكتشفات؟وتشيد المعامل والمصانع، وتنشئ البنى التحتية اللازمة، ثم تفتح لكم الأسواق العالمية، وترفع منتجاتكم فوق ما يأتي به الآخرون؟ ولا تسألون حتى لماذا صارت المنظومة العربية في ذيل القائمة، إلاّ أقل من 10%.

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لا يوجد عقوق أنكى من تنكر الدول لهويتها، وأن ترى لغتها تتردّى وهي توهم شعوبها بأن العربية حيّة لأنها في التعليم والإعلام. التخلف عن التنمية هو الذي سيضع حدّاً لأنفاس العربية. لا تنمية حاضراً ومستقبلاً من دون تطوير المناهج بحيث تكون الأسس التي يقوم عليها التعليم العلميّ، وهذا يحتاج إلى سنوات لتظهر الكفاءات القادرة على بناء التنمية الزراعية والصناعية والتقانية.

المؤسف هو أن القرن العشرين حفل بحشود من المفكرين والمثقفين والمبدعين في البلدان العربية، ومع ذلك لا يبدو أن كل الأفكار الرائدة التنويرية العصرية، كانت كافية لإقناع العرب بأن حياة العربية لا تتمثل في ترديد التراث الأدبي. حياة اللغة هي أن يحتاج إليها أهلها وغير أهلها في بحوث العلوم والمعارف، أن يفكّر بها أصحابها ويكتبوا بها تحقيقاتهم ودراساتهم، أن يرجع الباحثون في جميع أنحاء العالم إلى المقالات العلمية التي كتبت بها أو نُقلت عنها. حياتها أن تشمخ قامتها وهامتها بمئات براءات الاختراع في الميادين التي تنير دروب الإنسانية وتعالج مشكلاتها.

لزوم ما يلزم: النتيجة الأسفيّة: لن نملّ الحديث عن أن تطبيق هذا الكلام سيكون أصعب فأصعب مستقبلاً.

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