الرئيس الجزائري يقر تأمينا خاصا لأكثر من 260 ألف عامل بالأطقم الطبية بسبب كورونا

الجزائر – سبوتنيك. ويشمل عرض التأمين حسب موقع التلفزيون الجزائري، "الضمان الاحتياطي، وضمان الصحة التكميلي، وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية".

كما سيغطي التأمين المستحدث، "حالة الوفاة لأي سبب كان، والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به".

وستمنح للمستفيدين من هذا الإجراء، "ضمانات احتياطية بخصوص التأمينات التكميلية، ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس".

وأوضح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترأسه لجلسة رئاسة الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، "أن التأمين الخاص هو أقل ما يمكن للدولة القيام به تعبيرا عن عرفان الأمة لهذا السلك، الذي يواجه في الطليعة هذه الجائحة منذ ظهورها".

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وقرر مجلس الوزراء في سياق آخر، منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة بقيمة 30000 دج ( 250دولار). لمدة ثلاثة أشهر.

ويتواجد أصحاب المهن الحرة، والدخل اليومي في وضعية اقتصادية صعبة، جراء تبعات الحجر الصحي الذي تم تجديده لخمسة عشر يوما عبر 29 ولاية، في وقت سجلت فيه الجزائر، أكبر عدد من الإصابات في الأيام الماضية منذ بداية جائحة كورونا.