شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة آخرين فى إطلاق نار لتفريق المتظاهرين وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل متظاهر عراقى وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، ليل الأحد الاثنين، إثر استخدام قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي، لإنهاء الاحتجاج القائم منذ أكتوبر العام الماضى، وحتى الآن فى وسط العاصمة بغداد.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أفاد مصدر من داخل ساحة التحرير وسط بغداد، بإن قوات مكافحة الشغب هاجمت المتظاهرين فى سرادق الاعتصام فى الساحة وحديقة الأمة بالرصاص الحى الكثيف، ما أسفر عن مقتل متظاهر يدعى "أبو أحمد التميمي".

وتوفى التميمى، فى مستشفى الجملة العصبية، شرقى بغداد، متأثرا بإصابته نتيجة طلق نارى فى منطقة الرأس.

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وأضاف المصدر، الذى تحفظ الكشف عن اسمه، أن العشرات من المتظاهرين أصيبوا إثر الرصاص الحى والضرب بالهراوات على قوات مكافحة الشغب التى قامت بإحراق سرادق الاعتصام.

ويشهد العراق، فى محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردى الخدمات وانقطاع التيار الكهربائى تزامنا مع موجة الحر الشديد التى تضرب البلاد.