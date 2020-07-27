شكرا لقرائتكم خبر عن بسرعة 270 كم.. قائد «بنتلي» متهور يوثق مراوغة بين عدة سيارات في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أثار مقطع متداول استنكار رواد مواقع التواصل،حيث وثق استهتار وتهور قائد مركبة (بنتلي) على إحدى طرق مدينة الرياض، وعدم احترامه لقوانين الطريق.

ويظهر الفيديو الذي قام بتصويره ونشره قائد السيارة نفسه، السرعة الجنونية التي كان يقود بها، ومراوغته للسيارات بطريقة يمكن أن تؤدي إلى حوادث كارثية.

وكان قائد البنتلي المتهور يسير على سرعة تبلغ 270 كيلو متر في الساعة، الأمر الذي أثار غضب معظم من شاهد المقطع ومطالبتهم الجهات المختصة بضبطه ومحاسبته.