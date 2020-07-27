شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة بنجران وشكاوى من تجمع المياه بـ«أبا السديس».. والأمانة تتفاعل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت منطقة نجران خلال الساعات الماضية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وشكا بعض المواطنين من تجمع المياه بمشروع عبارة أبا السديس وطالبوا الأمانة بالتدخل وحل مشكلة العبارة وتجمع المياه التي أثرت على المواطنين ومنعت البعض من العودة إلى منازلهم.

من جهتها تفاعلت أمانة منطقة نجران، عبر حسابها في “تويتر”، مع شكاوى المواطنين وردت بقولها إنه تم إحالة ملاحظات المواطنين للجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم.