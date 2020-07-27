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شكرا لقرائتكم خبر عن توفي أحدهما ولحقه الآخر في اليوم التالي حزناً عليه.. قصة مؤثرة لشقيقين في جازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جذبت قصة مؤثرة لوفاة شقيقين من محافظة الدرب بجازان اهتمامات المغردين في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكل كبير، حيث توفي الأول فلحق به أخوه في اليوم التالي حزناً وكمداً على فراق رفيق دربه وعضيده.
وروى “سلطان” نجل أحد الشقيقين إن أباه وعمه، ويدعيان محمد وسعيد مداوي، عاشا يتيمان، تربطهما علاقة قوية وظلا يسكنان جوار بعضهما طيلة حياتهما حتى خلال تنقلهما بين المدن بحسب ظروف العمل.
وقال إنه في صباح يوم الخميس الماضي توفي عمه سعيد ليلحق به والده حزناً عليه، صباح الجمعة، وتم دفنهما إلى جوار بعضهما البعض.
كما نشر عشرات الصور لأبيه وعمه يجلسان مع بعضهما في المناسبات والرحلات البرية وفي الحرم المكي وفي المنزل، بجانب صورة قبريهما المتجاورين.
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