تجديد المركبة بأبوظبي دون التقيد بدفع مخالفة «التعقيم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء



حررت شرطة أبوظبي مخالفات بقيمة 3 آلاف درهم بحق الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، أو القماشية، أو اللثام عند التجول سيراً، أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، أو المزدحمة، وفي الأماكن المغلقة، وحررت بحقهم مخالفات فورية من دون أي استثناءات، مثل تدخين السجائر، أو عدم وضع الكمامة بالشكل الصحيح الذي يغطي الفم، والأنف.

وأكدت شرطة أبوظبي أنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين للإجراءات الاحترازية، والالتزام بتقييد سير الجمهور، والمركبات، خصوصاً أنها حررت مخالفات تحذيرية للمخالفين في بداية الأمر.

وفي سياق مواز، أكد العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بشرطة أبوظبي رفع القيود الخاصة بمخالفات السائقين لقرار حظر تنقل الجمهور والمركبات خلال برنامج التعقيم الوطني لمدة شهرين اعتباراً من 12 يوليو/ تموز، وإتاحة تجديد ونقل ملكيات المركبات دون التقيد بدفع المخالفة لحين نظر التظلم من الجهات المختصة، والبت فيه سواء بإلغاء المخالفة أو تثبيتها.

وأضاف العامري أن القيادة الشرطية ارتأت في هذا القرار التسهيل على الجمهور خصوصاً لورود العديد من التساؤلات والشكاوى من الجمهور، تفيد بأن نظر التظلم على مخالفات برنامج التعقيم الوطني يأخذ بعضاً من الوقت وهو ما يعرقل معاملاتهم في مديرية ترخيص السائقين والآليات.