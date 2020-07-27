جهاز يسهل المشي بعد السكتة الدماغية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



ابتكر علماء من جامعة توهوكو اليابانية جهازاً أطلق عليه «كيك ستارت»؛ لمساعدة الذين يعانون صعوبة في استعادة المشي بعد الإصابة بسكتة دماغية، من خلال رفع القدم من الأرض في كل خطوة.

ويجد المصابون بالسكتة الدماغية صعوبة في ثني ركبة إحدى ساقيهم بشكل كافٍ أثناء المشي؛ نتيجة لذلك، لا يمكن للقدم أن ترتفع بما يكفي لأعلى من الأرض فتتأرجح تلك الساق للأمام في كل خطوة.

ويرفع بعض الأشخاص الساق المصابة عن طريق تحريك الورك أثناء الحركة، وعليه حين يتقدم مرتدي جهاز «كيك ستارت» إلى الأمام بساقه السليمة، تتسبب حركة الكاحل المصاحبة في ساقه المشلولة في دوران كاميرا بيضاوية الشكل في الجهاز؛ لإعطاء الأمر برفع الساق لخطوته الأمامية، تدفع الكعب إلى أعلى، وبالتالي ثني الركبة.

وأشارت الجامعة، «إلى أن جهازها الجديد خفيف الوزن سيمهد الطريق لتأثيرات إيجابية على إعادة تأهيل مرضى السكتة الدماغية ويمنع السقوط، ويجعل المرضى يشعرون بثقة أكبر في قدراتهم على المشي».