شكرا لقرائتكم خبر عن المفـاوضـات الأفغـانيـة لإرسـاء السـلام أمـام عقـبـات صعـبـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان جولة تشمل خمس دول من أجل الضغط لبدء محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية ومتمردي طالبان،بعد أن وقعت الولايات المتحدة والحركة اتفاقاً قبل خمسة أشهر لإنهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان.

ورغم تصريحات مرحبة لكنها متحفظة من جانبي كابول والمتمردين بشأن المحادثات ألا أنه يبدو من المستبعد انتهاء القتال بين الطرفين، فلا الحركة ترغب جدياً في تسوية ولا الحكومة الأفغانية تريد أن تكسب طالبان شرعية،إلى جانب التعقيدات الأيديولوجية والعرقية وتأثير دول الجوار،وهي كلها لا تصب في صالح وضع حد لأوزار الحرب.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن أرسلت مبعوثها الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في مهمة للضغط من أجل عقد محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان،مشيرة إلى إنه سيزور كابول خلال جولة تشمل خمسة بلدان.

وتقلص الولايات المتحدة عدد قواتها في أفغانستان بناء على اتفاق أبرمته مع الحركة في فبراير/شباط.

ويهدف الاتفاق لتمهيد الطريق لإجراء محادثات سلام رسمية بين الحركة والحكومة الأفغانية، وتهدف مهمة خليل زاد إلى جمع الطرفين على مائدة واحدة.

ويخطط المبعوث الأمريكي للضغط من أجل التوصل لاتفاق بشأن تبادل السجناء وخفض العنف،وهما قضيتان أعاقتا التقدم نحو إطلاق محادثات السلام.

وكان من المتوقع أن تبدأ المحادثات أساساً في 10 مارس/آذار الماضي، لكن تم إرجاؤها عدة مرات مع استمرار القتال وتأخر إتمام عملية تبادل الأسرى.

وتم الاتفاق على تبادل الأسرى في الاتفاق التاريخي بين طالبان وواشنطن ،وينص أساساً على انسحاب جميع القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان بحلول مايو/ أيار2021. في المقابل، قدّمت طالبان وعوداً أمنية عدة وتعهدت بإجراء محادثات سلام عند الانتهاء من إطلاق سراح السجناء.

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أعلنت حركة طالبان الخميس الماضي،استعدادها لبدء محادثات سلام مع كابول بعد عطلة عيد الأضحى بشرط استكمال عملية تبادل السجناء الجارية حالياً. .

وبدوره قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني،جاويد فيصل،في تغريدة إنّ «طالبان... يجب أن تفي بالتزاماتها بمنع السجناء المفرج عنهم من معاودة العنف». وتابع «أوفقوا العنف واستعدوا للمباحثات الأفغانية الأفغانية في أسرع وقت ممكن».

وأفرجت الحكومة بالفعل عن 4400 مقاتل من طالبان، بينما أعلن المتمردون بدورهم الإفراج عن 864 سجيناً. لكن الحكومة الأفغانية تقول إن هناك «قضايا جنائية خطيرة» لا تزال مفتوحة بحقّ 600 سجين طلبت طالبان الإفراج عنهم.

حقائق الواقع

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خلال الأشهر الأخيرة، ارتفعت مستويات العنف في أفغانستان، حيث شنّت طالبان هجمات شبه يومية استهدفت قوات الأمن. ويعتقد مراقبون ومحللون أن الحركة المتمردة بعد أن أوفت بكلمتها وأوقفت الهجمات على الأمريكيين،تفرغت للحكومة الأفغانية التي كانت تعتبرها أصلاً «دمية» في يد الأمريكيين. وتظهر الحركة وجهين متناقضين حيال السلام. فقد عين مجلس شورى الحركة الملا محمد يعقوب (30 سنة) نجل مؤسس الحركة الراحل الملا محمد عمر مسؤولاً عن الجناح العسكري، وفي الوقت نفسه ضم شخصيات مؤثرة إلى فريق التفاوض مع كابول.

ويعيد الملا محمد يعقوب سمعة شخصية والده الشرسة غير القابلة للحلول الوسط إلى ميدان المعركة. وهذا التغيير الذي أجراه رئيس الحركة الملا هبة الله اخونزاده، يعني عسكرياً تقوية قبضته على جيش الحركة،وسياسياً تعزيز هيمنته على الأذرع السياسية للحركة

يمكن النظر إلى التغييرين العسكري والسياسي داخل الحركة بشكل إيجابي، باعتبار أن إضافة أربع شخصيات إلى الفريق التفاوضي العشريني يعني أن الحركة جادة تماماً في دخول المفاوضات مع كابول.

لكن من الناحية السلبية فإن تعيين الملا محمد يعقوب في مايو/آيار الماضي يعني،على أرض الواقع،تصعيد العنف ضد الحكومة الأفغانية وأذرعها الأمنية والسياسية.

ويعتقد المحللون أن طالبان تريد أن تدخل قاعة المفاوضات وموقفها على الأرض قوي،ما يسمح لها بتعلية سقف مطالبها.

لكن لا يبدو أن الولايات المتحدة تحفل كثيراً بما يحدث بين طالبان وكابول،فالاتفاق الموقع بين واشنطن والحركة هو مجرد مخرج يحفظ ماء الوجه للأمريكيين وخارطة طريق لخروج القوات الأمريكية من المستنقع الأفغاني .

وأقصى اخونزاده من الوفد التفاوضي أمير خان متقي الذي ينظر إليه على أنه قريب من باكستان،ما يعني تقليص نفوذ الدولة الجارة داخل الحركة،خاصة أن نشأة الحركة وتمويلها وتدريبها كان من وراء الحدود.

دعم دولي

وعرضت دول عدة استعدادها لاستضافة المفاوضات الأفغانية. وكانت ألمانيا هي آخر المنضمين ألي صف طويل من الدول تشمل تركيا وإيران واندونيسيا واليابان والنرويج التي عرضت بصفة خاصة الاستضافة والوساطة لتسهيل المحادثات.

لكن التأثير الخارجي في المفاوضات يبقى ظاهراً.

فباكستان التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين الأفغان منذ عقود لها مصلحة كبرى في التأثير في نتائج المحادثات.وإيران التي تستضيف أيضاً مئات آلاف اللاجئين الأفغان لها مصلحة واضحة. فهي من ناحية تفرض عباءتها الطائفية والوصاية على الأفغان من قومية الهزارة، كما أنها تتطلع وفق مبدأ تصدير الثورة إلى أن يكون لها نفوذها في أفغانستان.

وترتاب الولايات المتحدة في روسيا ودورها الخفي في أفغانستان ،والبصمات تشير الى أنظمة تسلح روسية وما يتردد عن دفع روسيا أموالاً لطالبان لقتل جنود أمريكيين.

يبدو أن الجميع تعبوا من الحرب في أفغانستان، ولكن طالبان والحكومة الأفغانية لا تبدوان كذلك.فالدعوة إلى الحوار والمفاوضات حبل إنقاذ أمريكي لضمان الخروج الأمريكي ولكن ليس لنجاة بلد بحاله تتضارب فيه المصالح العرقية والأيديولوجية والأحن والثارات.